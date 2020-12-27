10 معلومات عن معرض جامعة أسوان الأول للكتاب

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تحتضن جامعة أسوان، فعاليات معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذى تنظمه الهيئة العامة للكتاب.

"اليوم السابع" يقدم أبرز تفاصيل معرض جامعة أسوان الأول للكتاب على النحو الآتى..

1- يُعقد معرض جامعة أسوان الأول للكتاب بمقر كلية الزراعة بصحارى.

2 - معرض جامعة أسوان الأول للكتاب جاء فى إطار التوسع الذى تنتهجه وزارة الثقافة فى إقامة معارض فى المحافظات.

3 - تهدف المعرض الوصول المنتج الثقافى بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات.

4 - يستهدف زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

5 - معرض جامعة أسوان الأول للكتاب يأتى فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتى الثقافة والتعليم العالى.

6 - دور نشر خاصة تشارك فى المعرض لضمان خطوات دعم صناعة النشر والكتاب.

7 - تم تخصيص قسم لإصدارات مكتبة الأسرة وكنوز هيئة الكتاب.

8 - التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الثقافة لتقديم خدمات فكرية إضافية فى المعرض.

9 - قام معرض جامعة أسوان الأول للكتاب على مساحة 250 متر مربع.

10 - 20 ناشرا يشاركون فى المعرض.