10 معلومات عن معرض جامعة أسوان الأول للكتاب

تحتضن جامعة أسوان، فعاليات معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذى تنظمه الهيئة العامة للكتاب.
"اليوم السابع" يقدم أبرز تفاصيل معرض جامعة أسوان الأول للكتاب على النحو الآتى..
1- يُعقد معرض جامعة أسوان الأول للكتاب بمقر كلية الزراعة بصحارى.
2 - معرض جامعة أسوان الأول للكتاب جاء فى إطار التوسع الذى تنتهجه وزارة الثقافة فى إقامة معارض فى المحافظات.
3 - تهدف المعرض الوصول المنتج الثقافى بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات.
4 - يستهدف زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.
5 - معرض جامعة أسوان الأول للكتاب يأتى فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتى الثقافة والتعليم العالى.
6 - دور نشر خاصة تشارك فى المعرض لضمان خطوات دعم صناعة النشر والكتاب.
7 - تم تخصيص قسم لإصدارات مكتبة الأسرة وكنوز هيئة الكتاب.
8 - التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الثقافة لتقديم خدمات فكرية إضافية فى المعرض.
9 - قام معرض جامعة أسوان الأول للكتاب على مساحة 250 متر مربع.
10 - 20 ناشرا يشاركون فى المعرض.
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