اليوم السابع
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10 معلومات عن معرض جامعة أسوان الأول للكتاب

الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:00 ص
10 معلومات عن معرض جامعة أسوان الأول للكتاب جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تحتضن جامعة أسوان، فعاليات معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذى تنظمه الهيئة العامة للكتاب.

"اليوم السابع" يقدم أبرز تفاصيل معرض جامعة أسوان الأول للكتاب على النحو الآتى..

1- يُعقد معرض جامعة أسوان الأول للكتاب بمقر كلية الزراعة بصحارى.

2 - معرض جامعة أسوان الأول للكتاب جاء فى إطار التوسع الذى تنتهجه وزارة الثقافة فى إقامة معارض فى المحافظات.

3 - تهدف المعرض الوصول المنتج الثقافى بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات.

4 - يستهدف زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.

5 - معرض جامعة أسوان الأول للكتاب يأتى فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتى الثقافة والتعليم العالى.

6 - دور نشر خاصة تشارك فى المعرض لضمان خطوات دعم صناعة النشر والكتاب.

7 - تم تخصيص قسم لإصدارات مكتبة الأسرة وكنوز هيئة الكتاب.

8 - التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الثقافة لتقديم خدمات فكرية إضافية فى المعرض.

9 - قام معرض جامعة أسوان الأول للكتاب على مساحة 250 متر مربع.

10 - 20 ناشرا يشاركون فى المعرض.

 


معرض جامعه اسوان الأول للكتاب

جامعة أسوان

وزارة الثقافة

معرض الكتاب

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