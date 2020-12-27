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وزير الصحة العمانى يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا لتأكيد الأمان.. فيديو

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:12 ص
وزير الصحة العمانى يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا لتأكيد الأمان.. فيديو وزير الصحة العمانى
كتب محمد شعلان

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حصل الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا بمجمع السيب التخصّصي إيذانًا ببدء الحملة للمواطنين وتأكيدًا من القيادة الصحية على أن اللقاح آمن لجميع المواطنين فى سلطة عمان.

 

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية، أمس السبت، أن سلطنة عمان ستبدأ رسميا، الأحد، حملة التطعيم بلقاح "فايزر بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وزير الصحة العمانى
وزير الصحة العمانى

ويشار إلى أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وصلت قبل يومين عبر مطار مسقط الدولي، وتتضمن 15 ألفا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.

وكان مسؤول بوزارة الصحة العمانية قال في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر" في وقت سابق، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتيك" يوم الأربعاء مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمئة من السكان.

ولقاح "فايزر بيونتيك" الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع بيونتك الألمانية مصُمّم لتحفيز الجهاز المناعي للجسم لإنتاج الأجسام المضادة لفيروس كوفيد-19 ومحاربته على نحو مأمون وسيكون عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وتتسابق الدول العربية والخليجية، فى تلقيح مواطنيها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، و بالتوازى تتخذ إجراءات مشددة للحيلولة دون ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، وكان ابرزها الغاء احتفالات العام الجديد وتشديد اجراءات الوقاية.


وزير الصحة العمانى

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