وزير الخارجية البحرينى: نثق بالقيادة السعودية لرأب الصدع الخليجى

كتب أحمد عرفة

قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحرينى خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى: إن بلاده تثق بالقيادة السعودية لرأب الصدع الخليجي، وفقا لحبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير خارجية البحرين: نثق بالدور السعودي لتعزيز الحوار الخليجى، متابعا: هدفنا المحافظة على أمننا الخليجى ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب.

وقال عبد اللطيف الزياني: نهدف فى دول مجلس التعاون لمواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، مستطردا: نهدف للوقوف في وجه التدخل فى الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

وقال وزير الخارجية البحرينى : نؤكد على ضرورة إنهاء الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية.