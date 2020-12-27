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وزير الخارجية البحرينى: نثق بالقيادة السعودية لرأب الصدع الخليجى

الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:17 م
وزير الخارجية البحرينى: نثق بالقيادة السعودية لرأب الصدع الخليجى عبد اللطيف الزيانى
كتب أحمد عرفة

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قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحرينى خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى:  إن بلاده تثق بالقيادة السعودية لرأب الصدع الخليجي، وفقا لحبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير خارجية البحرين: نثق بالدور السعودي لتعزيز الحوار الخليجى، متابعا: هدفنا المحافظة على أمننا الخليجى ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب.

وقال عبد اللطيف الزياني: نهدف فى دول مجلس التعاون لمواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، مستطردا:  نهدف للوقوف في وجه التدخل فى الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

وقال وزير الخارجية البحرينى : نؤكد على ضرورة إنهاء الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية.

 

 

 


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