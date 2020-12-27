والدة مستر أولمبيا: سعيدة بتكريم ابنى.. وبيج رامي يعود لكفر الشيخ خلال أيام

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت والدة رامي السبيعي، بطل العالم في كمال الأجسام ، مستر أولمبيا 2020، أن نجلها سيتواجد بمسقط رأسه بقرية السبايعة، بعد عدة أيام، لرؤية أحبابه وأفراد العائلة، وأنها سعيدة باهتمام الدولة به، وبتكريمه، موجهة الشكر لكل شاب وفتاة ومواطن استقبل رامي في مطار القاهرة، ولو تمكنت تحيتهم كل باسمه وشخصه لفعلت، لأن ما فعلوه يدل على حبهم له، واحتفائهم بأخيهم، رفع علم مصر عليا، أعز الله مصر وشعبها ونصرها ، وحفظ الله رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والقيادة السياسية والشعب المصري العظيم.

وأضافت والدة رامي، لـ "اليوم السابع"، أن ظروفها الصحية منعتها من استقباله في المطار أو التواجد معه في منزله بالقاهرة، وسوف تتوجه للتجمع الخامس، محل إقامته للتواجد معه حتى اليوم الذي سيحدده لزيارة المحافظة وقريته ببلطيم.

يذكر أن رامى السبيعى وُلد عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وبدأ مسيرته التدريبية فى ''أوكسجين جيم'' بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وآمنت دولة الكويت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة فى صالات التدريب بنادي "أوكسجين جيم"، ليبدأ مشوار تألقه فى رياضة كمال الأجسام، التي لا يتابعها الكثير فى مصر، ورغم توفير دولة الكويت كافة الإمكانيات التي جعلت "Big Ramy" يصل إلى ما عليه الآن، وأصر رامي ممدوح السبيعى على تمثيل اسم مصر فى جميع البطولات التي يشارك فيها، وسجل رامى أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013

ودون رامى أول ظهور له فى البطولة الأكبر ''Mr. Olympia'' عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، كما شارك السبيعى فى مستر اولمبيا للمحترفين أعوام: 2014 "مركز سابع"، و 2015 "مركز خامس" و2016 "مركز رابع"، وحصل على المركز الثانى عام 2017، ,وحصل على المركز الأول هذا العام 2020 ،وعمل رامى تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس، الذى أشاد بالنجم المصري قائلا: ''إن رأمي لديه الكثير من الإمكانيات ولديه حجم وكتلة كبيرة بشكل لا يصدق''.

بيج رامى هو أول لاعب مصرى وعربى يحرز المركز الأول فى بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزينجر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر" وساعة ماركة "روليكس"، حيث تتفوق "أرلوند كلاسيك" على "مستر أوليمبيا" فى الهيبة والشعبية.يتعاون بيج رامى مع خبير التغذية بدر بوداى، والذى جعله يظهر فى فورمة أفضل هذا العام، ليحقق إنجازًا غير مسبوق فى تاريخ مصر والعرب بهذه الرياضة.