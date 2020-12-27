هنا دفن جثمان الطفلة ليلى بمقابر العائلة بمنوف.. صور

المنوفية محمد فتحى

ينشر اليوم السابع صور وفيديو قبر الطفلة ليلى والتي تبرعت لها والدتها ولاء بجزء من كبدها واستمرت العملية التى أجريت لهما منذ عدة أيام أكثر من 9 ساعات ، حيث كانت تعانى ليلى من تليف بالكبد ومشاكل بالقناة المرارية.

وتوفيت الطفلى اليوم وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة منوف وسط حزن كبير من أهالى المدينة بحضور المحاسب أشرف الليثى رئيس مجلس المدينة نائبا عن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بيانا توجه فيه بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطفلة ليلى والتى أجرى لها عملية زراعة كبد منذ أيام بمعهد الكبد القومى، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.



قبر الطفلة ليلى