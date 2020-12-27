اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 06:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية إيلينوى الأمريكية

الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:48 ص
مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية إيلينوى الأمريكية الشرطة الأمريكية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن تقارير إعلامية أمريكية، أن ثلاثة قُتلوا وأصيب مثلهم في إطلاق نار أمساء أمس السبت بصالة بولينج في روكفورد بولاية إيلينوي الأمريكية.

ذكرت شرطة ولاية إيلينوي الأمريكية أنها ألقت القبض على مشتبه به ليل السبت بعد ورود تقارير إعلامية عن مقتل ثلاثة وإصابة مثلهم في إطلاق نار بصالة بولينج في مدينة روكفورد بالولاية.

وقالت شرطة روكفورد على تويتر "إطلاق نار قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت. تجنبوا المنطقة". وتابعت: "مشتبه به قيد الاحتجاز. التحقيق جار".

 

 


اطلاق نار

بولينج

ايلينوى

الشرطة الامريكية

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتي الـ12.. ترامب يرفض خطة "الإنعاش الاقتصادي" ويصفها بـ"العار".. إطلاق نار يخلف 3 قتلي من الشرطة الفرنسية.. وواشنطن تدرس إلزام القادمين من المملكة المتحدة بتحليل كورونا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 12:00 م

دماء جديدة فى إثيوبيا.. مذبحة لـ100 مواطن فى بنى شقول بعد إطلاق نار بالمنطقة.. تقارير إعلامية: المسلحين أضرموا النيران فى المنازل والمواطنين نائمين.. الجيش الإثيوبى ينشر قواته بالمنطقة واعتقال 5 مسؤولين محليين

الخميس، 24 ديسمبر 2020 03:43 م

سلطات ألمانيا: إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة فى إطلاق نار بالعاصمة برلين

السبت، 26 ديسمبر 2020 07:49 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة