مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية إيلينوى الأمريكية

رويترز

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن تقارير إعلامية أمريكية، أن ثلاثة قُتلوا وأصيب مثلهم في إطلاق نار أمساء أمس السبت بصالة بولينج في روكفورد بولاية إيلينوي الأمريكية.

ذكرت شرطة ولاية إيلينوي الأمريكية أنها ألقت القبض على مشتبه به ليل السبت بعد ورود تقارير إعلامية عن مقتل ثلاثة وإصابة مثلهم في إطلاق نار بصالة بولينج في مدينة روكفورد بالولاية.

وقالت شرطة روكفورد على تويتر "إطلاق نار قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت. تجنبوا المنطقة". وتابعت: "مشتبه به قيد الاحتجاز. التحقيق جار".