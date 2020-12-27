مطرانية ملوى بالمنيا تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة لمواجهة كورونا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مطرانية ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، فى جنوب محافظة المنيا، عن إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وقصر قداس الجمعة 1 يناير المقبل على الآباء الكهنة و5 شمامسه فقط، ووقف جميع الاجتماعات والخدمات يومى 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير من العام الجديد 2021، وكذا يومى 6 و7 يناير، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حفاظا على حياة المواطنين.

كما أعلنت المطرانية فى بيان لها، عن بث جميع طقس الصلوات عبر صفحتها على الفيس بوك، واستئناف القداسات وخدمة التربية الكنسية من يوم 2 وحتى 5 يناير فى موعدها بنسبة حضور 25% وحسب ظروف كل كنيسة.

كما أعلنت المطرانية، عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وقياس درجة حرارة، وارتداء الكمامات، وبالنسبة للجنازات تتم بحضور أسرة المنتقل بحد أقصى 10 أفراد، ويمنع عمل تذكارات الأربعين والسنوية وصلاتى الثالث والحميم والزيارات المنزلية تماما ويقتصر الافتقاد أو المعايدة على التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة للخطوبات والأكاليل تكون بعد العيد وتصلى بحضور 10 أفراد فقط من كلا الأسرتين، مع مراعاة الحشمة والوقار وحفظ النظام والهدوء داخل الكنيسة، مع أخذ كافة الإجراءات الإحترازية، على أن يعمل بهذه القرارات بدءا من يوم 31 ديسمبر الجارى ولحين أشعار أخر.

يشار أن الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، قرر فى وقت سابق خفض أعداد المشاركين بالجنازات وصلوات «الثالث»، للمتوفين وغلق قاعات العزاء، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر الأنبا مكاريوس بيانا، قال فيه: «بعد أن تلاحظ للجميع، ازدياد نسبة الإصابة بالكورونا، والقرارات التى أصدرتها الحكومة، وتلقى أراء الكثير من الآباء (القساوسة)، والأطباء وأفراد الشعب، ومعرفة وجهة نظرهم، تقرر استمرار صلوات الجنازات بالكنائس، بحضور 25 فردا فقط".

وأضاف البيان: «تقرر كذلك أن تقام صلاة الثالث بالكنيسة بنفس العدد، وبالنسبة لقاعات العزاء تُغلق تماما حتى إشعار أخر، وأن يلتزم جميع الحاضرين للصلوات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي».

واختتم الأسقف العام بيانه: «يرجى التعاون مع الآباء الكهنة فى هذه التوجيهات، حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حفاظا على أرواح الشعب والكهنة معا، طالبين إلى الله أن يرفع عن العالم هذا الوباء".