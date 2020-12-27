وأشارت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إلى مصرع سيدة من بين العمال، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة التي كانت تقل العمال كانت متجهة إلى مدينة "لينجاسوجور" عند وقوع الحادث، فيما كانت حافلة النقل العام متجهة إلى مدينة "بنغالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا".