مستشفى العديسات للعزل بالأقصر تستقبل أول طفل مصاب بكورونا فى الموجة الثانية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى العديسات للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حالة لطفل مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر سنة ونصف، وتم إيداعه غرفة الرعاية المركزة لمتابعة حالته الصحية لحين تحسنه وشفاؤه من الفيروس، حيث أنه أول طفل يصل للمستشفى منذ نهاية الموجة الأولى من كورونا مطلع العام الجارى، وذلك حسبما ذكر مصدر طبى بصحة الأقصر.

البداية كانت باستقبال مستشفى العديسات للعزل الصحي لحالات كورونا بقيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، للطفل "م.أ" يبلغ من العمر سنة ونصف برفقة والدته التى طلبت مرافقته لحين شفاؤه من الفيروس، وتم تكليف الدكتور محمد العجمى نائب المدير العام ومدير العزل لمتابعة حالة الطفل برفقة الأطباء وفريق التمريض لحين شفاؤه من كورونا.

وكانت قد أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحي بمحافظة الأقصر، الخميس الماضى، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، عن خروج 6 حالات جديدة بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي لترتفع حالات الشفاء خلال شهر ديسمبر الجارى لـ65 معافيا من كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، فى بيان صحفى، أن المستشفى سجلت 4 حالات تعافى وخروج حالات جديدة تعافت من فيروس كورونا، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس "كورونا" 75 حالة تعافي، موضحاً أنه لاتزال المستشفى تبعث رسالة أمل بخروج تلك الحالات تحت قيادة نائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديريه والدكتور بكري عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية، موجهاً الشكر والتقدير لمشرفي التمريض والاشعة وفني المعمل وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الامن.

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفه والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.