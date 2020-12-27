مدير مؤسسة بنحبك يا مصر" فى زيارة لمركز تدريب بشائر الخير بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

قامت المهندسة زينب بشير، مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر"، بزيارة مركز التدريب المهنى بمدينة بشائر الخير بالإسكندرية والتعرف على الخدمات المقدمة من المركز إلى المواطنين لرفع كفائتهم .

جاء ذلك خلال زيارة المهندسة زينب بشير، مدير مؤسسة بنحبك يا مصر" إلى مدينة بشائر الخير بالإسكندرية، وقامت بتوزيع ادوات طبية وماسكات على أطفال مركز بشائر الخير 1 بالإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الأطفال لتوعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا.

وكان قد أدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة اغنية تحيا مصر بلغه الإشارة داخل مؤسسة بشائر الخير بالإسكندرية وذلك تحت تدريب متخصصين من المؤسسة وبحضور المهندسة زينب يشير مدير مؤسسة تحيا مصر"

يذكر أن مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية أنشئت عام (2020) بهدف العمل المجتمعى والخيرى مستندة إلى العمل المؤسسى الذى يعتمد على بناء المؤسسة دون اختزالها فى أشخاص حيث تعمل بأحدث نظم العمل المؤسسى التقنى والتنموى من أجل المساهمة مع مؤسسات الدولة فى تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع فى مجالات الحياة الأساسية كالتكافل الإجتماعى والتعليم والصحة والبحث العلمى ومختلف المشروعات الحياتية والتنموية والتكافلية .

وتعد مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم (923) لعام (2020) طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة الفرد والمجتمع والمساهمة مع مؤسسات الدولة من أجل الوصول بالفرد الى حياة أفضل فى جميع ربوع مصر مع التواصل والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدنى لتنمية المجتمع .

مؤسسة بنحبك يا مصر تدعم مؤسسات الدولة من أجل كل المصريين وليس لها أى توجه سياسى أو دينى أو حزبى، وتهدف لتوفير الخدمات المجتمعية والتكافلية للمصريين فى كل وقت وحين .

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