محافظ الوادى الجديد يلتقى مع أعضاء قافلة الليدرز الطبيه ورئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، بالمكتب البيئى بديوان عام المحافظه، أعضاء قافلة جمعيه الليدرز الطبيه، التى أنهت أعمالها بمستشفى الخارجه العام لمده 4 أيام، وأسفرت نتائجها عن الكشف على 230 حاله عيون، و64 حاله مخ وأعصاب أطفال، وتوفير 50 نظاره طبيه، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحيه لـ103 حاله بالمجان، وذلك فى حضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزاره الصحه.

وقدم الزملوط، الشكر لأعضاء القافلة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم فى خدمة أبناء المحافظة، متمنيا تكرار القوافل وتنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدنى، التى تعد شريك أساسى لتحقيق التنميه على أرض المحافظة.

وفى سياق آخر، استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالمكتب البيئى بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى لرياضة المينى فوتبول، الذى يزور المحافظة لبحث آليات نشر وتوسيع رياضه المينى فوتبول على أرض الوادى الجديد، وذلك بحضور بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضه بالمحافظة.

وأكد الزملوط، استعداد المحافظة الدائم لدعم كافة الرياضات ورعاية الموهوبين رياضياََ، وحرصها على إدخال رياضات جديدة، إيمانًا بدورها فى تهذيب النشء وخلق جيل لائق بدنياََ وصحياََ، مشيرا إلى أن اللقاء تناول بحث إمكانية استضافة المحافظة بطولة دولية رسمية أو ودية، وذلك لتوسيع انتشار رياضه المينى فوتبول وممارستها بين النشء بجميع مراكز الشباب.