اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:20 م
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كاريكاتير كويتى .. عودة ابناء الكويت من الخارج فى عهدة مجلس الأمة وقانون العفو الشامل

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:07 م
كاريكاتير كويتى .. عودة ابناء الكويت من الخارج فى عهدة مجلس الأمة وقانون العفو الشامل كاريكاتير صحيفة كويتية
وكالات

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نشرت صحيفة الجريدة الكويتية كاريكاتيرا عن قانون العفو الشامل الذى ينظره مجلس الأمة الكويتي فى جلساته اليوم ، وتبدأ اليوم جلسات المجلس ببحث المقترحات النيابية ، على أمل أن تتعامل اللجنة المقترحة لمناقشة القانون بمسطرة واحدة مع كل المقترحات.

مقترحات قوانين العفو الشامل تتصدر أعمال اللجنة التشريعية"، لإنجاز هذا القانون المهم لعودة أبناء الكويت من الخارج.

 اللجنة لن تهمل أي مقترحات نيابية بقوانين لكل القضايا، وستبحثها من الناحية الدستورية، تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة، أو رفع تقرير بها إلى المجلس للتصويت عليها، مؤكدا تعاونه مع كل النواب من أجل إنجاز المقترحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة.

 

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