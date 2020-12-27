فصل الكهرباء عن قريتى أبو سليم ومنقريش ببنى سويف لصيانة المغذى اليوم

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن قريتي "أبو سليم ومنقريش" مركز بني سويف، اليوم الأحد 27 ديسمبر، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بمغذى أبوسليم.

وتقدم القطاع، باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في المرفق مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.