اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل الكهرباء عن قريتى أبو سليم ومنقريش ببنى سويف لصيانة المغذى اليوم

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:00 ص
فصل الكهرباء عن قريتى أبو سليم ومنقريش ببنى سويف لصيانة المغذى اليوم محول كهرباء -أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن قريتي "أبو سليم ومنقريش" مركز بني سويف، اليوم الأحد 27 ديسمبر، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بمغذى أبوسليم.

وتقدم القطاع، باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في المرفق مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.

 

 


انقطاع الكهرباء

كهرباء بنى سويف

اخبار عاجله

اخبار مصر

بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة