صنداي تليجراف: بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد لفيروس كورونا بدءا من 4 يناير

رويترز

ذكرت صحيفة صنداي تليجراف أن بريطانيا ستطرح لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد اعتبارا من الرابع من يناير، وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية، على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

من جهة أخرى، توقع عالم في جامعة أكسفورد البريطانية، أن ترخص الجهات التنظيمية في بريطانيا استخدام لقاح فيروس كورونا، الذي تطوره الجامعة بالاشتراك مع شركة "أسترازينيكا" الدوائية، "بعد فترة وجيزة" من عيد الميلاد.

وقال البروفيسور السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، في وقت سابق، إنه يتوقع صدور ترخيص وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية "قريبا جدا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح بيل "لقد حصلوا على البيانات منذ وقت طويل جدا، ولكن هذه كانت المجموعة الأولى من البيانات، وهم يتلقون مجموعات متعددة من البيانات، لذلك نحن على مشارف وقت الذروة الآن، وأتوقع بعض الأخبار قريبا جدا".

وتابع "أشك في أننا سنلحق بعيد الميلاد الآن، لكن عقب عيد الميلاد مباشرة هو ما أتوقعه، وليس لدي أي قلق على الإطلاق من أن البيانات تبدو أفضل من أي وقت مضى".

ومن شأن ترخيص لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا" أن يكون بمثابة دفعة كبيرة للجهود المبذولة للسيطرة على كوفيد-19 لأن عملية توزيعه ستكون أسهل من لقاح "فايزر/بيونتك" المستخدم حاليا في المملكة المتحدة، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت 100 مليون جرعة من هذا اللقاح، على أن تتوفر لها حوالي 40 مليون جرعة منه بحلول نهاية مارس القادم.

وسبق أن أعلنت "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لكوفيد-19، فعّال بنسبة تتراوح بين 70% إلى 90% بناء على نتائج موقتة من التجارب السريرية التي أُجريت على نطاق واسع.