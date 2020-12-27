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"صنداى تايمز": أثرياء بريطانيا يحاولون شراء لقاح "كورونا" بأى ثمن دون جدوى

الأحد، 27 ديسمبر 2020 01:15 م
"صنداى تايمز": أثرياء بريطانيا يحاولون شراء لقاح "كورونا" بأى ثمن دون جدوى لقاح كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة صنداى تايمز البريطانية إن أثرياء بريطانيا يعرضون دفع آلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل القفز من الصف والحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

 وفى الوقت الحالي، وبحسب الصحيفة، لا يوجد سبيل للحصول على اللقاح إلا من خلال خدمات الصحة الوطنية فى بريطانيا، لكن هذا لم يمنع المرضى الأثرياء من تقديم طلبات يومية للمستشفيات الخاصة بشأن كيفية الحصول عليه.

ونقلت الصحيفة عن طبيب بأحد المستشفيات الخاصة التي يعالج بها الأثرياء أن لديه شخص عرض دفع ألفى جنبه استرلينى، مقابل الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن من يطلبون اللقاح غالبا ما يكون لديهم قريب مات بسبب كورونا، فالفيروس لم يكن انتقائيا وأصاب الجميع أغنياء وفقراء وفقد الجميع السيطرة، ولذلك فإن الناس سيبحثون الآن على قدر من السيطرة.

 لكء الأطباء فى العيادات والمستشفيات الخاصة يخبرون الأثرياء أنه سيتعين عليهم الانتظار. فالأمر ليس له ثمن، فهناك البعض الذى يملك أموال لا تحصى ويمكن أن يفعلون أي شيء لان لديهم أقارب ماتوا بسبب كورونا.

وكانت بريطانيا قد أمنت، من خلال فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة، أكثر من 355 مليون جرعة من سبعة من أكثر اللقاحات المرشحة الواعدة، منها 40 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيوتيك و100 مليون من لقاع استرازينيكا الذى يطور بالتعاون مع جامعة أكسفورد. كما طلبت أيضا 5 مليون جرعة من لقاح موديرنا، و30 مليون بلقاح جانسين، و60 مليون جرعة من كل من لقاح جلاسكو وسانوفى وفالونفا ونوفافاكس.

ويقول الأطباء إلى كل اللقاحات فى الوقت الراهن قامت الحكومة بشرائها، لكن الوضع لن يظل هكذا إلى الأبد، فمن المتوقع أن يتم اتاحة اللقاحات عبر القطاع الخاص فى غضون ستة أشهر.


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