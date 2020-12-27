اليوم السابع
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شرطة ألمانيا تنزل ركابا لا يرتدون كمامة بالقطار.. والمخالفون مهددون بحظر ركوب

الأحد، 27 ديسمبر 2020 01:35 م
شرطة ألمانيا تنزل ركابا لا يرتدون كمامة بالقطار.. والمخالفون مهددون بحظر ركوب الشرطة الألمانية
كتبت:هناء أبو العز

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تعرض عدد من عمال القطارات فى ألمانيا، إلى التهديد من قبل رافضى ارتداء الأقنعة لمواجهة تفشى وباء كورونا، واضطرت الشرطة الفيدرالية إلى التدخل، وتم سحب فرامل الطوارئ، واضطر الركاب المخالفين للنزول . 

وأصدرت هيئة السكة الحديد قرارا تؤكد على أنه يتعين على معارضى حماية الفم والأنف الآن أن يحسبوا حسابًا بحظر عام على النقل.

ووفقًا لذلك، تعتمد السكة الحديدية على الفقرة 4، والفقرة 2 من أنظمة حركة السكك الحديدية. وبناءً على ذلك، فإن حظر النقل "يمكنإصداره بشكل وقائى فى حالة وجود خطر وشيك".

وقالت السكة الحديدية فى بيانها: "أى شخص يرفض بشكل متكرر ارتداء غطاء الفم والأنف فى وسائل النقل العام دون استثناء موثوقًا ينتهكلوائح الحماية من كورونا للولايات الفيدرالية، وبالتالى يخلق خطر التكرار على السلامة العامة والنظام".


المانيا

كورونا

ارتداء الكمامة

الشرطة الالمانية

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