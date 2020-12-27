زينب بشير مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر" تزور بشائر الخير بالإسكندرية.. وتؤكد: مدينة متكاملة تقدم خدمات تعليمية عالمية.. الزيارة جاءت لإدخال البهجة على الأطفال وتوعيتهم والاهتمام بالأدوات الوقائية ضد كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير- أسماء على بدر

زارت المهندسة زينب بشير، مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر" مدينة بشائر الخير بالإسكندرية لتقديم الهدايا للأطفال وتوعيتهم بكيفية الوقاية من فيروس كورونا وتقديم لهم ادوات وقائية.

وشملت الزيارة مركز بشائر الخير التعليمى والحديقة التعليمية ومركز التدريب المهني، وكان فى استقبالها العقيد أحمد عبد العزيز، المشرف على بشائر الخير 1،2 بالإسكندرية.

وقالت المهندسة زينب بشير، مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر"، إن هناك طفرة فى التعليم داخل مدينة بشائر الخير بالإسكندرية، بسبب ما تشهده المدينة من تطور كبير واهتمام من قبل القيادة السياسية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال زيارتها للمدينة اليوم الأحد، شاهدت اهتمام بالغ بالأطفال منهم ذوى الاحتياجات الخاصة والذى تم تدريبهم على أحدث الطرق المميزة فى الرعاية والتخاطب والتعليم بالإضافة إلى المتابعة المستمرة.

وأضافت أنها شاهدت فرحة الأطفال مدى استمتاعهم بالمادة العلمية ومدى الاهتمام البالغ بالأطفال وتعليمهم القراءة والكتابة بطريقة مميزة.

وأكدت أن مدينة بشائر الخير هى مدينة متكاملة مميزة ومقدمة للمواطنين فهو مجهد كبير مبذول من الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشارت إلى أن الزيارة جاءت لإدخال البهجة على الأطفال وتوعيتهم بضرورة الاهتمام بالأدوات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه قال العميد محمد عبد الستار، مدير مؤسسة بشائر الخير لرعاية الأطفال، إن الخدمات المقدمة من المركز هى لأهالي بشائر الخير ولمحافظة الإسكندرية بالكامل وتقديم خدمات تعليمية مميزة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن المركز يحتوى على حديقة تعليمية ورعاية ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وتقديم لهم مادة علمية تتناسب معهم والتى تهتم بها القيادة السياسية لمنع الأسري من التعليم .

وأشار إلى أنه هناك خدمات جديدة سيتم إدخالها فى عام 2021 لاهالى بشائر الخير مثل العلاج الطبيعى ومشروعات أخرى لخدمة المواطنين

بينما قال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير مشروع بشائر الخير، إن المدينة تحتوى على 4339 شقة فى بشائر الخير، بالإضافة إلى المستشفى التى يوجد بها 110 سرير وأكثر ممن عيادة خارجية، مضيفا أن المدينة تحتوي على 13 مول تجارى ومخبز لتقديم عيش مميز وندعم للمواطنين.

أما عن الخدمات التعليمية والتدريبية قال إن هناك تدريب وتعليم المواطنين والسيدات الحرف بالإضافة إلى نحو اميه السيدات وبلغت السيدات فى المرحلة الابتدائية 54 سيدة حاليا بالإضافة إلى السيدات فى المراحل الاعدادية وسام تدريبهم على الحرف وإعادة التدوير وفتح معارض تسويقية لهم.

جاء ذلك خلال زيارة المهندسة زينب بشير، مدير مؤسسة بنحبك يا مصر" إلى مدينة بشائر الخير بالإسكندرية، وقامت بتوزيع ادوات طبية وماسكات على أطفال مركز بشائر الخير 1 بالإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الأطفال لتوعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا.

وأدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة اغنية تحيا مصر بلغة الإشارة داخل مؤسسة بشائر الخير بالإسكندرية وذلك تحت تدريب متخصصين من المؤسسة وبحضور المهندسة زينب يشير مدير مؤسسة تحيا مصر"

يذكر أن مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية أنشئت عام (2020) بهدف العمل المجتمعي والخيري مستندة إلي العمل المؤسسي الذي يعتمد علي بناء المؤسسة دون اختزالها فى أشخاص حيث تعمل بأحدث نظم العمل المؤسسي التقني والتنموي من أجل المساهمة مع مؤسسات الدولة فى تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع فى مجالات الحياة الأساسية كالتكافل الإجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومختلف المشروعات الحياتية والتنموية والتكافلية .

وتعد مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم (923) لعام (2020) طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة الفرد والمجتمع والمساهمة مع مؤسسات الدولة من أجل الوصول بالفرد الى حياة أفضل في جميع ربوع مصر مع التواصل والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدنى لتنمية المجتمع .

مؤسسة بنحبك يا مصر تدعم مؤسسات الدولة من أجل كل المصريين وليس لها أي توجه سياسي أو ديني أو حزبى، وتهدف لتوفير الخدمات المجتمعية والتكافلية للمصريين فى كل وقت وحين.































































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