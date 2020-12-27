اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربى: نرفض التهديدات السافرة لوزير دفاع تركيا ضد جيش ليبيا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:24 م
رئيس البرلمان العربى: نرفض التهديدات السافرة لوزير دفاع تركيا ضد جيش ليبيا عادل بن عبدالرحمن العسومى - رئيس البرلمان العربى
كتب سمير حسنى

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أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رفضه التهديدات السافرة لوزير الدفاع التركي خلوصى أكار ، ضد الجيش الليبي، مشددا على رفضه التام للتدخلات التركية في الشأن الليبي، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وفى وقت سابق أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي فى القوات المسلحة الليبية، إن الجيش الوطني الليبي سيرد على تركيا بشكل مناسب وغير متوقع، جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع التركى الأخيرة والتى توعد فيها قوات الجيش الليبي.

وأضاف المجوب، فى تصريحات لقناة العربية، أن مصر شريك حقيقي فى الأمن القومى الليبي، مشيرا إلى أن المصريون يدعمون مخرجات مؤتمر برلين والقوات المسلحة الليبية.

وفى موقف يؤكد التدخل التركى غير المشروع في الأراضى الليبية، والنوايا الخبيثة لتركيا من أجل تفتيت ليبيا للسيطرة على الثروات الموجودة فيها، ظهر وزير الدفاع في حكومة أردوغان ليهدد قائد الجيش الليبى الوطنى المشير خليفة حفتر وأبناء الجيش، زاعما أنهم يمثلون أهدافا مشروعة للقوات التركية الموجودة داخل حدود ليبيا.


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أردوغان

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