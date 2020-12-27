دول أمريكا اللاتينية تنعى وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر

فاطمة شوقى

أعربت بعض دول أمريكا اللاتينية، عن أسفها لوفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، ونعت كلا من السفارة الفنزويلية وسفارة نيكاراجوا فى مصر رحيل لاشين الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعربت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في مصر، عن أسفها لوفاة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في الدولة العربية المستشار لاشين إبراهيم، وقالت على حسابها الخاص بتويتر "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو والحكومة والشعب الفنزويلى، تعرب سفارة فنزويلا عن تعازيها القلبية لجمهورية مصر العربية لوفاة المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات".



فنزويلا

كما أعربت حكومة نيكاراجوا عن أسفها لوفاة المستشار لاشين، وقالت فى رسالة بعثتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى "أخى العزيز..ببالغ الأسف والقلوب المؤمنة بحكم الله وقدره، وبكل حزن وألم شديدين، ننعى فقدان مصر شعبًا وحكومة، رحيل الأخ العزيز لاشين إبراهيم رئيس الهيئة القومية للانتخابات في مصر.

وأضافت "بالنيابة عن الشعب وحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في جمهورية نيكاراجوا وبالأصالة عن أنفسنا، نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لك، أخي العزيز ، لحكومتك ، ولشعبك الكريم ولأسرة الأخ لاشين إبراهيم.

من نيكاراجوا ، المباركة دائمًا والحرة دائمًا ، استقبل عناق الأخوة والتضامن.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ أيام.