اليوم السابع
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حصاد العام فى أمريكا.. أبرز 12 حدث شهدتها بالولايات المتحدة فى 2020

الأحد، 27 ديسمبر 2020 03:53 م
حصاد العام فى أمريكا.. أبرز 12 حدث شهدتها بالولايات المتحدة فى 2020 ترامب وبايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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شهدت الولايات المتحدة فى عام 2020 عددا من الأحداث العاصفة، كان فى مقدمتها تفشى وباء كورونا لتصبح البلد الأول فى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، إلى جانب عدد من الأحداث السياسية وغيرها.

 

يناير:

مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبى براينت وابنته جيانا فى حادث تحطم مروحيتهما

فبراير

: تبرئة الرئيس دونالد ترامب من محاكمة العزل فى الكونجرس وإدانة منتج هوليود الشهير باغتصاب ممثلة والاعتداء على مساعدة له

مارس:

انهيار سوق الأسهم بسبب وباء كورونا وسجل مؤشر داو جونز أسوأ تراجع له على الإطلاق

إبريل:

 سجلت الولايات المتحدة أعدادا قياسية من إصابات ووفيات كورونا فى ذروة الموجة الأولى من الوباء

مايو

: مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة مما فجر عاصفة من الاحتجاجات ضد العنصرية استمرت عدة أسابيع

يونيو:

إعلان ترشيح جو بايدن رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى

يوليو:  انسحاب  الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية

أغسطس: 

وفاة الممثل تشادويك بوزمان  بطل فيلم Black Panther بعد معاناة مع مرض السرطان

سبتمبر

: وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبرج وبدء معركة ترشيح خلف لها بين الديمقراطيين والجمهوريين. وكان جينسبرج ثانى امرأة يتم تعيينها فى المحكمة العليا.

أكتوبر:

إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات

نوفمبر

: إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحقيق جو بايدن فوزا على الرئيس الحالي دونالد ترامب، ورفض الأخير الاعتراف حتى الآن بهزيمته

ديسمبر

: بدء توزيع لقاح كورونا على الأمريكيين عقب موافقة هيئة الغذاء والدواء بشكل كارى على لقاح فايزر

 

 

 


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امريكا

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