جو بايدن يوجه رسالة إلى الأمريكيين الأفارقة بمناسبة "عيد كوانزا"

كتب محمد سعودي

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وزوجته جيل بايدن معايدتهما وتهنئتهما للأمريكيين الأفارقة بمناسبة عيد "كوانزا"، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء السبت :"نرسل أنا وجيل تمنياتنا القلبية إلى كل شخص يحتفل بكوانزا".

وغرد الرئيس الأمريكي المنتخب الذي سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير المقبل، قائلا :" نأمل أن تجلب هذه الأيام من التفكير في المبادئ السبعة والتراث الثري للثقافة الأمريكية الأفريقية السلام والوحدة والفرح".



جو بايدن عبر تويتر

وعيد كوانزا مناسبة ابتكرت فى ستينيات القرن الماضى الناشط فى مجال الدفاع عن الحقوق المدنية مولانا كارينجا كاحتفال سنوى يجمع كل الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية وكذلك أيضا أفارقة الشتات، ويتم خلاله إيقاد شمعدان الكينارا الذى يحمل سبع شموع، تضاء واحدة منها كل ليلة، وتنقسم إلى ثلاث شموع حمراء ترمز إلى الماضى الأليم للسود وثلاث خضراء ترمز إلى أملهم بمستقبل مشرق وواحدة سوداء فى الوسط بلون بشرتهم.

وترجع فكرة هذا العيد إلى احتفالات نهاية الحصاد فى أفريقيا حيث تعنى كلمة "كوانزا" باللغة السواحلية "أولى ثمار الحصاد". كما أن هذا العيد ليس منتشرا على نطاق واسع فى الولايات المتحدة.