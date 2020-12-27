اليوم السابع
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الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:12 م
خالد صلاح
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تونس تسجل 40 وفاة و1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:05 م
تونس تسجل 40 وفاة و1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و466 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 1362 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 131 ألفًا و592 حالة.


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