تونس تسجل 40 وفاة و1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و466 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 1362 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 131 ألفًا و592 حالة.
تونس تسجل 40 وفاة و1362 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 09:05 م
كورونا فى تونس - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و466 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تونس تسجل 49 وفاة و1752 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 24 ديسمبر 2020 11:09 م
تونس تسجل 38 وفاة و1677 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الخميس، 24 ديسمبر 2020 02:00 ص
تونس تسجل 38 وفاة و1605 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 05:00 ص
تونس تسجل 1031 إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 02:19 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة