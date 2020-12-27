توقيع الكشف الطبى على 1853 مواطنا فى قافلة طبية بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق، قافلة طبية، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مدار يومين، بحضور فريق من وزارة الصحة، وبإشراف المهندسة عايدة ماضى رئيسة مركز ومدينة دسوق، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بكر عبد اللطيف بكر مسئول القوافل الطبية بالمديرية، ومحمد جميل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى، والدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق.

وتأتي القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجانا لأهالى القرية والقرى المجاورة.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1853 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 40حالة لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة تخصصات متعددة "باطنة ،أطفال ،جراحة جلدية ، أسنان ، نساء ، مسالك بولية ،وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية،ومعملين".

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وستتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتاجاً ،لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.

كما ناقش اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هبه صالح، مديرة مركز تدريب ابداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات، إنشاء مركز تدريب، وابداع مصر الرقمية، لتقديم خدمة متكاملة لشباب كفر الشيخ ، للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر ومهارات الإبداع، وريادة الأعمال.