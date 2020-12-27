تسجيل 298 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 298 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 261 حالة فى بيانات أمس السبت.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، وأكدت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8913، مقابل 10407 فى بيانات أمس السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 2047696 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية، أنها رصدت 298 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 261 فى اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 71925 متوفيا، مؤكدة أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1394011 شخصا بعد رصد 7798 حالة شفاء، بينما لا يزال 581760 يتلقون العلاج.