ترامب يطالب نواب الشيوخ الجمهوريين بالتصعيد لدعمه فى ملف انتخابات الرئاسة

كتب محمد شعلان

هاجم الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، نظام المحاكم والتحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتخابات 2020، وغرد ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "المحاكم سيئة، مكتب التحقيقات الفيدرالي و"العدل" لم يقوموا بعملهم، ونظام الانتخابات في الولايات المتحدة يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث، لقد ولت حرية الصحافة لفترة طويلة".



ترامب على تويتر

وطالب الرئيس الامريكى دونالد ترامب، أعضاء الشيوخ من الجمهوريين بدعمه في قضيته خلال الانتخابات الرئاسية، قائلا: "حان الوقت لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للتصعيد والنضال من أجل الرئاسة، مثلما سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل، والدليل لا يقبل الجدل! هناك انخفاض كبير في أوراق الاقتراع في وقت متأخر من الليل بالبريد في الولايات المتأرجحة، وحشو صناديق الاقتراع، والناخبين المزدوجين ، والناخبين الموتى".

وجدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومه على نتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا فى الولايات المتحدة وفاز فيها منافسه جو بايدن، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على تويتر،: "كانت المحكمة العليا الأمريكية غير مؤهلة وضعيفة تمامًا فيما يتعلق بالتزوير الانتخابى الضخم الذى حدث فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لدينا دليلا مطلقا لكنهم لا يريدون رؤيته".