تراجع أسعار الخضار والفاكهة مع نهاية 2020

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تراجعت أسعار الخضروات والفواكه مع نهاية العام الحالى 2020، ومتوقع استمرار تراجعها مع بداية العام المقبل 2021، كما تراجعت أسعار الأسماك بنسبة تقارب من 25%

ومن جانبه قال أحمد أبو الحاج صاحب محلات بسوق الجملة "سوق ابوشرة " بمركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية، إن أسعار الخضروات والفواكه شهدت هبوطا وصل إلى 80% فى بعض الأصناف.

وبلغ سعر قفص الطماطم 35 جنيه بدلا من 250 جنيه بما يعادل سعر الكيلو حوالى 2 جنيه بدلا من 10جنيهات، بتناقص قارب على 80% وكيلو البطاطس تبدأ من جنيه و10 قروش بدلا من 2 جنيه ونصف، بنسبة انخفاض بلغت 50%.

وبلغ سعر كيلو الفلفل اليوم 3 جنيهات بدلا من 4 جنيهات ونصف وكيلو الخيار بلغ 3 جنيه، بدلا من 5 جنيه ، وكيلوا البذنحان بلغ 175 قرش بدلا من 3 جنيه.

أما أسعار الفواكه فجاءت كالتالى:

كيلوا البرتقال سعره 4 جنيهات وربع بدلا من 4 جنيهات ونصف، واليوسف أفندى سعر الكيلوا 3 جنيه ونصف، بدلا من 4 جنيه ونصف، وكيلوا التفاح يبدأ بـ 15 جنيه بدلا من 25 جنيه ، الجوافة بـ 5 جنيه بدلا من 6 جنيه.



تجار الخضروات



تجار الفواكه