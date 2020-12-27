وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن البلاد سجلت 50 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و123 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن 876 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها ووصل إجمالي المتعافين حتى الآن 105 آلاف و90 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يتلقى 5 آلاف و545 مصابا العلاج داخل المستشفيات، منهم 523 في وحدات العناية المركزة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 80 ألفا و519 حالة.