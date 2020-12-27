بدء التناوب للعاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا

قنا صابر سعيد

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدء التناوب بين العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالديوان والمدارس في حدود 20% من حجم العمالة فيما لا يؤثر على أداء العمل بالإدارة، ولا ينطبق قرار التناوب على الوظائف الإشرافية من مديري العموم ومديري الإدارات وموجهي العموم ومديري المدارس غير الخاضعين للإجازة الاستثنائية المقررة من قبل اللجنة الطبية العامة من أصحاب الحالات المرضية غير المستقرة.

وأعلن مدير تعليم قنا، أنه تطبيقا للمادة الخامسة من قرار اللواء محافظ قنا رقم 446 يتم إيقاف العمل بقرار التناوب أو الإجازة الاستثنائية أيام الامتحانات لصالح العمل وحرصاً على انتظام أعمال المراقبة والامتحانات والتصحيح للفصل الدراسي الأول وانتهائها دون أي عقبات، وشدد خالد على وجوب إرفاق تقرير طبي من الطب الوقائى بالمديرية او الإدارة الصحية للمصابين بفيروس كوفيد 19 أو المخالطين لهم للحصول على إجازة 14 يوم وعدم الاكتفاء بتقرير المستشفى.

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور صبرى لاجتماع مديري عموم الديوان ومديرى الإدارات التعليمية في حضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء للمحافظة، ومحمد نصر الدين، مدير المكتب الفني.