الكويت تطلق رسميا حملة التطعيم ضد كورونا بعد نجاح الافتتاح التجريبي.. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اطلقت رسمياً دولة الكويت العربية المتحدة، صباح اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» في مراحلها الأولى، بعد نجاح الافتتاح التجريبي الخميس الماضي.

ورصدت صحيفة القبس توافد من سيتلقون اللقاح، من كبار السن وأعداد من الطواقم الطبية إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض، وذلك وفق المواعيد المسبقة الممنوحة لهم وفقاً لتسجيلهم في الرابط المخصص للحجز، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص حتى الآن.

وأظهرت الصور التزام القادمين لتلقي اللقاح بالاشتراطات الصحية، التي كان أبرزها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. هذا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند قد أكد عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على شريحة العينة التي تلقت لقاح كورونا خلال الافتتاح التجريبي للحملة.

