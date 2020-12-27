اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تطلق رسميا حملة التطعيم ضد كورونا بعد نجاح الافتتاح التجريبي.. صور

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:15 ص
الكويت تطلق رسميا حملة التطعيم ضد كورونا بعد نجاح الافتتاح التجريبي.. صور
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطلقت رسمياً دولة الكويت العربية المتحدة، صباح اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» في مراحلها الأولى، بعد نجاح الافتتاح التجريبي الخميس الماضي.
 
ورصدت صحيفة القبس توافد من سيتلقون اللقاح، من كبار السن وأعداد من الطواقم الطبية إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض، وذلك وفق المواعيد المسبقة الممنوحة لهم وفقاً لتسجيلهم في الرابط المخصص للحجز، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص حتى الآن.
 
1a8e81fb-33d9-419c-b56e-0e03fb15c01f_512586
 
 
وأظهرت الصور التزام القادمين لتلقي اللقاح بالاشتراطات الصحية، التي كان أبرزها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. هذا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند قد أكد عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على شريحة العينة التي تلقت لقاح كورونا خلال الافتتاح التجريبي للحملة.
 
وكان قال المتحدث الرسمى باسم وزارةالصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن ذلك يأتى انطلاقا من مرتكزات الوزارة لخطة التطعيم المعدة سلفا.
 
77e2e94a-f503-4b53-a3a1-fcc48c652d34_745765
 

وأوضح السند أن خطة واستراتيجية الوزارة بشأن حملة التطعيم المضاد لـ(كوفيد 19) تركز بشكل أساسى على إعطاء الأولوية للكوادر الطبية فى المرحلة الأولى من مراحل الحملة.

وأضاف أنه تمت دعوة كوادر وزارة الصحة اليوم عبر رسائل نصية، متضمنة موعد ومكان التطعيم؛ وذلك لمن أعلن رغبته بأخذ اللقاح وأتم التسجيل بالموقع المخصص للحملة.

 

56465_933432
 

وجدد السند الدعوة لكل طواقم وزارة الصحة الكويتية للمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم، صونا وحماية لهم ولذويهم، موضحا أن الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للحملة وفقا لبيانات وإحصائيات موقع التسجيل، سيشهد تطعيم الطواقم الطبية التى أتمت إجراءات التسجيل عبر الموقع المخصص للحملة.

وتابع أن الأولوية للطواقم الطبية ستمتد أيضا فى فترة ما بعد الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الحملة، بالإضافة إلى أولوية كبار السن والعاملين فى الصفوف الأولى، وصولا إلى توفير اللقاح تباعا وفق مراحل الخطة لكل أفراد المجتمع.

 

co1_153011
 

وفى السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، أنه لم يتم رصد أى آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على شريحة العينة التى تلقت اللقاح المضاد لـ(كوفيد 19) خلال الافتتاح التجريبى للحملة أول أمس الخميس؛ حيث شملت عينات من مختلف أفراد المجتمع.

co2_865318
 
co2_865318
 

co3_296890
 

co4_760423
 

co5_558134
 

co6_679705
 

co7_495849
 

co8_711594
 

co9_526159
 

co10_124973
 

co11_329329
 

co12_296107
 

co13_833730
 

d15f4c73-3870-48cc-87b9-d26db873349b_116901

 


الكويت

كورونا

لقاح كورونا

حملة تطعيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة