اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يعلن استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:25 م
العراق يعلن استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية العراقية على استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ لمواجهة فيروس "كورونا".


وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة العراقية سيف البدر- في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للأنباء نينا اليوم الأحد، إن" الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة "فايزر" بشكل طارئ..مضيفا أن "الوزارة متواصلة بشكل يومي مع الشركات المنتجة للقاح، كي يحصل العراق على اللقاح، ويتم البدء في تقديمه للمواطنين".


وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قد أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح "فايزر" قريبا، موضحا أن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح "كورونا" في بغداد والمحافظات، حيث تم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد لضمان فعالية اللقاح المقدم لجميع العراقيين.


كورونا

العراق

لقاح فايزر

كورونا فى العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة