العاصمة الهندية تسجل 757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (إنديا تي في) الهندية- أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك حصيلة الوفيات في العاصمة إلى 10 آلاف و453 حالة.
وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة ارتفعت إلى 622 ألفا و851 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و713 حالة، من بينها 3 آلاف و335 حالة في عزل ذاتي بالمنزل.
العاصمة الهندية تسجل 757 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 06:06 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الهندية نيودلهي.
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