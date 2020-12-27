وأكدت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد - جهوزية الوزارة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي، مشيرة إلى أنها وضعت خططا لافتتاح أقسام جديدة في المستشفيات وتوسعة أقسام العناية المكثفة.

وفيما يتعلق بلقاح "كورونا"، أشارت الكيلة إلى أن اللجنة الفلسطينية لشراء اللقاح ستجتمع اليوم لبحث آليات الإسراع بالحصول عليه.. موضحا أن الوزارة بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة لهذا اللقاح، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.