الصحة العُمانية تؤكد تجاوز الإصابات بفيروس "كورونا" الـ 128 ألف حالة

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ذكرت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة، بلغ 128 ألفا و472 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1495 بنسبة 17ر1% .

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم /الأحد/ -أن عدد المتعافين بلغ 120 ألفا و 976 متعافيا لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر94% .. مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات بلغ 87 حالة منها 35 بالعناية المركزة.