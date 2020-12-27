الصحة العُمانية تؤكد تجاوز الإصابات بفيروس "كورونا" الـ 128 ألف حالة

ذكرت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة، بلغ 128 ألفا و472 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1495 بنسبة 17ر1% .
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم /الأحد/ -أن عدد المتعافين بلغ 120 ألفا و 976 متعافيا لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر94% .. مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات بلغ 87 حالة منها 35 بالعناية المركزة.
الصحة العُمانية تؤكد تجاوز الإصابات بفيروس "كورونا" الـ 128 ألف حالةالأحد، 27 ديسمبر 2020 02:22 م
كورونا - صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة، بلغ 128 ألفا و472 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1495 بنسبة 17ر1% .
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