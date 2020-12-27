الشرطة الفرنسية تعثر على مراهق مقتول بطعنة نافذة فى حى حساس بمونبلييه

قالت السلطات الفرنسيه انه تم العثور على مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا، فارق الحياة بطعنة نافذة في حى يعد من المناطق الحساسة من مونبلييه.

وأصيب المراهق بطعنة واحدة في صدره بين الساعة 11 مساءً ومنتصف ليل الأحد، في سيتيه جيليه ، وتوفي على الفور ، وفقًا لمصدر مطلع ، مؤكدًا المعلومات لصحيفة 20 مينوت الفرنسية.

وأوكل التحقيق إلى شرطة مونبلييه القضائية، ويعلق مصدر مقرب من الملف أن "التحقيق سيكون معقدًا بالنظر إلى وقت الوقائع والقطاع وغياب المراقبة بالفيديو".

وحتى نهاية اليوم الأحد، لم يتم القبض على اى متهم او حتى تحديد هوية الجانى، بحسب مصدر قريب من التحقيق.