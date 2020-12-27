اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الفرنسية تعثر على مراهق مقتول بطعنة نافذة فى حى حساس بمونبلييه

الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:17 م
الشرطة الفرنسية تعثر على مراهق مقتول بطعنة نافذة فى حى حساس بمونبلييه الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الفرنسيه انه تم العثور على مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا، فارق الحياة بطعنة نافذة في حى يعد من المناطق الحساسة من مونبلييه.

وأصيب المراهق بطعنة واحدة في صدره بين الساعة 11 مساءً ومنتصف ليل الأحد، في سيتيه جيليه ، وتوفي على الفور ، وفقًا لمصدر مطلع ، مؤكدًا المعلومات لصحيفة 20 مينوت الفرنسية.

وأوكل التحقيق إلى شرطة مونبلييه القضائية، ويعلق مصدر  مقرب من الملف أن "التحقيق سيكون معقدًا بالنظر إلى وقت الوقائع والقطاع وغياب المراقبة بالفيديو".

وحتى نهاية اليوم الأحد، لم يتم القبض على اى متهم او حتى تحديد هوية الجانى، بحسب مصدر قريب من التحقيق.

 

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

مقتل مراهق فى فرنسا

اخبار فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة