الداخلية السعودية تنفذ حكم القصاص فى عراقى قتل سعوديا وفلسطينيا بالرصاص

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، الأحد، القصاص فى عراقيا قتل سعوديًا وفلسطينيًا بالرصاص، واضادر الوزارة بيانا قالت فيه "أقدم أسامة فيصل نجم -عراقى الجنسية- على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبى -سعودى الجنسية- ومحمد إسماعيل الدوى -فلسطينى الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عنه وفاتهما".

وبحسب صحيفة سبق السعودية "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانى، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضى بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني".

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصًا بالجانى أسامة فيصل نجم اليوم الأحد بالرياض بمنطقة الرياض.