اليوم السابع
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الجيش اليمنى يعثر على ألغام بحرية زرعها الحوثيون فى البحر الأحمر.. صور

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:22 م
الجيش اليمنى يعثر على ألغام بحرية زرعها الحوثيون فى البحر الأحمر.. صور ألغام
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن الجيش اليمني، العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر، وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، مساء السبت، فى بيان مقتضب، إن التشكيل البحري التابع للمنطقة عثر على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر".

وبحسب العربية الاخبارية، أوضح أن هذا يأتي بعد يومين من اكتشاف أربعة ألغام بحرية، وإتلافها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الجمعة، ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر.

وأكد في بيان ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددا على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أنه دمر 175 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن. وأوضحت المعلومات أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع "صدف" إيراني الصنع.

 

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حوثيين

اليمن

الغام بحرية

ايران

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