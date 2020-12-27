وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أفاد، أمس، بالعثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقال حمید مساعدي رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، أمس، "لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".