اليوم السابع
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إجلاء سكان جزيرة ماديرا بالبرتغال بعد غرق الشوارع بمياه الفيضان.. فيديو

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:00 م
إجلاء سكان جزيرة ماديرا بالبرتغال بعد غرق الشوارع بمياه الفيضان.. فيديو غرق السيارات فى البرتغال
كتب محمد شعلان

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قامت السلطات البرتغالية، بإجلاء السكان من جزيرة ماديرا بعد أن تعرضت لموجة من الفيضانات التي تسببت فى انهيارات أرضية وانزلاقات صخرية، وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات للفيضانات وهي تغمر شوارع ماديرا والسيارات غارقة فى مياه الأمطار بينما تقوم فرق الطوارئ بإجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم بعد الاحتفال بيوم عيد الميلاد.

 

وحتى الآن أدت الفيضانات فى جزيرة ماديرا فى البرتغال إلى إنهيار منزل واحد على الأقل وجرف عدة سيارات، ولا تقارير عن سقوط قتلى أو مفقودين حتى اللحظة.

الفيضانات تغرق الشوارع
الفيضانات تغرق الشوارع

 

غرق السيارات فى البرتغال
غرق السيارات فى البرتغال

 

وفى وقت سابق من الشهر، تعرضت مدينة البندقية المعروفة بمدينة العشاق في إيطاليا لفيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة خلال الأيام الماضى، ما أدى إلى غرق المدينة في المياه وفشل نظام حاجز الفيضانات في التعامل مع المياه الغزيرة.

وأظهرت لقطات فيديو نقلتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، المياه وهي تغمر ساحة سان ماركو الشهيرة في المدينة، حيث تحولت الساحة إلى بركة مياه أشبه بحمام السباحة نتيجة الظروف الجوية القاسية.

وفى قلب آسيا، أغرقت الفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة، أجزاء كبيرة من مناطق السواحل الشرقية بشبه الجزيرة الماليزية؛ بما فيها ولايات ترنجانو وكلانتان وبهانج، مما تسبب في نزوح أكثر من 9 آلاف شخص من السكان.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" بأنه في ولاية ترنجانو ارتفع عدد النازحين إلى 7 آلاف و780 شخصاً من 1822 أسرة ، مقابل 7403 أشخاص من 1,786 أسرة.

وأكد رئيس الأمانة العامة للجنة إدارة الكوارث الإقليمية المقدم تشيك آدم عبد الرحمن أكد أن الارتفاع لم يكن مقلقاً للغاية لأن عملية الإجلاء جاءت بسبب ارتفاع مؤقت لمنسوب المياه، وأشار إلى أنه في ولاية كلانتان ارتفع عدد النازحين في ثلاثة مراكز إيواء مؤقتة إلى 1382 شخصاً، فيما سجلت ولاية بهانج نزوح 38 شخصاً من 6 أسر.


غرق السيارات فى البرتغال

فيضانات فى البرتغال

فيضانات جزيرة ماديرا

اجلاء سكان جزيرة ماديرا

فيضانات فى جزيرة ماديرا

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