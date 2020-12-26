وفاة جورج بليك أشهر جاسوس مزدوج فى العالم عن عمر يناهز 98 عاما

كتب إيهاب محمد

توفى الجاسوس البريطانى المزدوج جورج بليك، الذى ادعى أنه خان 600 عميل من رفاقه لصالح الروس، عن عمر يناهز 98 عامًا، فى العاصمة الروسية موسكو، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن".

وكان الجاسوس البريطانى الذى انشق وعمل لصالح الاتحاد السوفيتى، يعيش فى روسيا منذ فراره من Wormwood Scrubs عام 1966، وحُكم على بليك بالسجن 42 عامًا فى لندن عام 1961 بتهمة إفشاء أسرار بريطانية، مما أدى إلى مقتل العشرات من العملاء الغربيين.



جورج بليك

وادعى هو نفسه أنه خان ما يصل إلى 600 من رفاقه لصالح السوفييت خلال الحرب الباردة، وقد هرب الجاسوس المزدوج بعد تسلقه جدار سجن Wormwood Scrubs فى عام 1966، بعد فترة وجيزة من فوز إنجلترا بكأس العالم، وفى اندفاعه عبر أوروبا، عبر جورج بليك، بعد ذلك إلى برلين الشرقية، حتى أصبح فى أيدى الاتحاد السوفيتى.





ومن جهته، سيرجي إيفانوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الأجنبية SVR ، المعروفة سابقًا باسم KGB ، اليوم، "لقد جاءت الأخبار المريرة - رحل الأسطورة جورج بليك".