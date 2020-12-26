وفاة النائب حسن عيد بالسويس بعد 24 ساعة من رحيل زوجته بكورونا

السويس - السيد فلاح

توفى منذ قليل، حسن عيد، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد 24 ساعة من وفاة زوجته، التى توفت أمس، وتم دفنها اليوم بمقابر السويس.

أصيب النائب حسن عيد، بفيروس كورونا هو وزوجته، وتم دخول العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، هو وزوجته، منذ نجاحه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن مدينة السويس، عن حزب مستقبل وطن فردى.

وكان النائب حسن عيد، خاض انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الأخيرة علي المقعد الفردى لحزب مستقبل وطن وفاز في جوله الإعادة.