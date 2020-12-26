وزير التنمية المحلية من البحيرة: تنفيذ 90% من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف شعراوى، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير ورفع مستوى الخدمات بجميع قرى ونجوع مصر بشكل يليق بمواطنيهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية خلال زيارته لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، أنه تم تنفيذ نحو 90 % من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تضم 143 قرية وأنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التى تضم 375 قرية فى 11محافظة بتكلفة 13مليار جنيه.

وأشار شعراوى، إلى عقد جلسات تشاورية مع أهالى القرى الأكثر احتياجا لبحث مطالبهم وإدراجها فى خطط التنمية ومشروعات المبادرات التنموية الجديدة، لافتا إلى أن مشروعات تطوير القرى فى مصر لا تقتصر على مبادرة حياة كريمة بل تتعداها إلى مبادرات تنموية آخرى ومنها المبادرة الرئاسية الت وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير 1400 قرية بمحافظات مصر المختلفة والتى سيعلن عن تفاصيلها فى القريب العاجل بالإضافة مبادرة تنمية الصعيد بتكلفة 375 مليار جنيه والتى تساهم بشكل كبير فى انخفاض معدلات الفقر فى القرى.

وعن مشروع مسار العائلة المقدسة أكد وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال المشروع الذى تم إرجاء افتتاحه بسبب جائحة كروونا وأنه جارى رفع مستوى الخدمات الخاصة بالمشروع وإتاحة الفرصة للاستثمار فى هذا المشروع السياحى الكبير.