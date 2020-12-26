نقابة الصحفيين بالإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة إصابات الأعضاء بفيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

عقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكرى عبد السلام نقيب صحفيى الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا طارئا، فى ظل جائحة كورونا وتزايد إعداد الاشتباه والإصابة بالفيروس.

وأشارت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، فى بيان لها، إلى أن المجلس استعرض خلال الجلسة جهود أعضاء المجلس في مواجهة الجائحة وتوفير الخدمات الطبية للصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم، حيث قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مستمرة من كافة أعضاء المجلس برئاسة النقيب الفرعى بالإسكندرية، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة، وذلك بالتنسيق مع كافة المسئولين عن الصحة بالإسكندرية.

و أعلنت النقابة بالإسكندرية، عن بروتوكول تعاون بين النقيب الفرعى فكرى عبد السلام و الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، على توفير الخدمة الطبية للصحفيين في الحالات الحرجة، وذلك بحضور عمرو حافظ وكيل المجلس وسعيد سكرتير عام النقابة، وكلف المجلس عمرو حافظ وكيل المجلس وهدى الساعاتى بمتابعة حالات الصحفيين وأسرهم من خلال غرفة العمليات، على أن يكون التنسيق للحالات التى أجرت تحاليل وأشعة، التى تثبت الإصابة بالفيروس.

من جهه أخرى أعلنت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، عن التنسيق مع القنصلية الصينية، بالحصول على 8 ألاف كمامة و 165 عبوة كحول و220 جيل مطهر، وتم توزيع الكمامات على أعضاء النقابة على دفعتين بواقع عدد 20 كمامة لكل صحفى فى شهرى نوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى عبوتى الكحول والجيل المطهر بشكل مجانى.

وصرح رامى يس وكيل المجلس، بالتعاقد مع معمل أحد المعامل الخاصة بالإسكندرية بعدد 8 أفرع بالمحافظة، لإجراء التحاليل الروتينية الخاصة كورونا بتخفيض نسبة 45% وإجراء المسحة الخاصة بالفيروس، بسعر 120 جنية بدلا من 180 جنية بخصم 600 جنية، على إن يتم الخصم بموجب "كارنية النقابة" لكل الصحفيين وأسرهم، فيما أكد هانى العوضى أمين صندوق النقابة على توفير خصم بنسبة 30% للتحليل الطبية من أحد المعامل الخاصة للصحفيين، بموجب كارنية النقابة.