اليوم السابع
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نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات

السبت، 26 ديسمبر 2020 10:28 م
نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات نتنياهو
(رويترز)

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن وفدا مغربياً سيتوجه إلى إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات بعد تطبيعها في الآونة الأخيرة.

وتحدث نتنياهو أمس الجمعة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل. وسافر وفد إسرائيلي إلى المغرب يوم الثلاثاء وتخطط الدولتان لإعادة فتح مكتبي الاتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة.

وأضاف  نتنياهو في فيديو على تويتر وصف خلاله المحادثات مع الملك "اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء".

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة المغربية للتعليق. وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه إن تشكيل الوفد وتوقيت الزيارة لم يتحددا بعد.

وسار المغرب على نهج الإمارات والبحرين والسودان في التحرك باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

 

 

 


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