ناشفيل.. نجاة رجل خرج لتمشية كلبه من انفجار ولاية تينيسى الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

نجا رجل من الانفجار الذى وقع فى مدينة ناشفيل الأمريكية أمس الجمعة، يوم عيد الميلاد، بعدما خرج مبكرا لتمشية كلبه، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلان المحلية الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل ويدعى ديفيد مولى سجلته الكاميرات وهو يتحدث مع ضابط، ربما لإنقاذه هو وكلبه من الأذى، وقال مولى إن الضابط كان فى منتصف الطريق وسار نحوه وطلب منه إخلاء المنطقة، وعندما سأله عن الداعى وراء هذا، كانت القنبلة قد انفجرت بالفعل، ولم يصب مولى بأذى من جراء الانفجار، وقال إنه كان محظوظا لعدم إصابته هو والضباط المتواجدين فى المكان.. ووصف مولى إنقاذه بأنه معجزة عيد الميلاد.

وكانت شبكة سى إن إن الأمريكية قد نقلت عن شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسى قولها إن المحققين عثروا على نسيج فى موقع الانفجار الذى حدث أمس الجمعة، وسيتم فحص هذا النسيج لتحديدا إذا كان لبقايا بشرية، ولم يستطع رئيس شرطة ناشفيل جون درايك تحديد مدى قرب النسيج من الموقع الذى انفجرت فيه عربة سكن متنقلة وأسفر حتى الآن عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر عدد من المبانى.

ورصدت سى إن إن الوضع قبل لحظات من وقوع الانفجار، وقالت إنه فى البداية كانت هناك طلقات نارية أيقظت السكان، وعندما نظروا من نوافذهم رأوا عربة سكن متنقلة بيضاء قديمة تقف فى الشارع، وبعدها انطلق تحذير من وجود قنبلة ستنفجر فى غضون 15 دقيقة. وعندما انفجرت العربة حطمت النوافذ وتناثر بعض الحطام المشتعل فى الهواء مما أضر بعدد من المبانى. وقال عمدة مدينة ناشفيل جون كوبر أمس الجمعة أن الانفجار سببه قنبلة متعمدة، وإن كان الانفجار لا يزال لغزا.



