نائب محافظ المنيا يغلق أحد المطاعم على النيل لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قرر الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إغلاق أحد المطاعم بكورنيش النيل لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوجود مخالفات صارخة خاصة بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائيه لفيروس كورونا، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق تلك الإجراءات ومخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لنائب المحافظ ليلا، يرافقه العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال نائب المحافظ إن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد محافظ المنيا على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التى يتردد عليها المواطنون، لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوى.



غلق مطعم فى المنيا لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا (1)



غلق مطعم فى المنيا لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا (2)



غلق مطعم فى المنيا لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا (3)



غلق مطعم فى المنيا لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا (4)



غلق مطعم فى المنيا لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا (5)