اليوم السابع
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مقتل عنصرين من تنظيم داعش جنوب غرب كركوك العراقية

السبت، 26 ديسمبر 2020 09:30 م
مقتل عنصرين من تنظيم داعش جنوب غرب كركوك العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالعراق مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم" لهما جنوب غربى كركوك .

وذكر المكتب الاعلامى للقيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم /السبت/ - أن "الشرطة اتحادية تمكنت فى عملية أمنية نوعية من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما فى وادى ابو شحمة فى ناحية الرشاد جنوب غربى كركوك".

وأشار الى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمى بإجراء العمليات الأمنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الارهابية والاجرامية وتجفيف منابع الارهاب اينما وجد .

 


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كركوك العراقية

العراق

أخبار العراق

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