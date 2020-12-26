اليوم السابع
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مقتل ثمانية متسلقين على الأقل وفقد آخرين بعد عاصفة ثلجية في إيران

السبت، 26 ديسمبر 2020 08:07 م
مقتل ثمانية متسلقين على الأقل وفقد آخرين بعد عاصفة ثلجية في إيران متسلقون
(رويترز)

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 قال التلفزيون الإيراني اليوم السبت إن 8 متسلقين على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخرون في الجبال شمالي العاصمة طهران بعد تساقط كثيف للجليد وعاصفة ثلجية.

 

وأضاف أن مصير عدد من المتسلقين ما زال مجهولا منذ الإعلان عن وفاة متسلقين اثنين يوم الجمعة. وزاد عدد المفقودين مع تلقي السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها.

 

وقال تقرير لوكالة أنباء محلية إن عدد المفقودين يمكن أن يصل إلى 12، وأضاف أن جهود البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل وسوف تستأنف غدا الأحد.

 

وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي يوجد بها عدد من منتجعات التزلج. وأدى تساقط كثيف للجليد في عدة مناطق إيرانية إلى إغلاق العديد من الطرق.

 

 

 

 

 


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طهران

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