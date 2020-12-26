مصر فى صحافة العالم 2020.. مساعدات القاهرة بأزمة كورونا تصل أمريكا والصين

كتبت ريم عبد الحميد

حظى إقدام مصر على تقديم المساعدات الطبية لأصدقائها من دول العالم التى عانت من آثار قاسية لجائحة كورونا بتغطية بارزة فى وسائل الإعلام العالمية.

فنشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا فى إبريل الماضى عن إرسال مصر طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية إلى العاصمة الأمريكية مع انتشار الفيروس فى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة فى هذا الوقت عن مايك إيفانز وهو صحفي وكاتب أمريكي ومن ضمن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص شؤون الشرق الأوسط أن "الهدية المصرية" تتضمن أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياس لحمل الجثث، وأقنعة، واختبارات طبية لفحص المصابين بكورونا.

كما أبرزت وكالة شينخوا الصينية إرسال مصر مساعدات طبية بقيمة 4 مليون دولار على 30 دولة أفريقية لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا، كما رصدت الوكالة إرسال مصر مساعدات إلى العراق لمكافحة كورونا أيضا.

وقالت الوكالة الصينية إنه منذ بداية الوباء حرصت مصر على إرسال شحنات من الإمدادات الطبية لعدد من الدول المتضررة بالفيروس منها الصين وإيطاليا الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، أشاد صندوق النقد الدولى فى يوليو الماضى فيه بنهج مصر الاستباقى للحد من تداعيات وباء كورونا. وقال صندوق النقد إنه برغم التوقعات بتأثير الوباء سلييا، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى القوى الذى تبنته مصر فى عام 2016 قد عزز صمود اقتصادها أمام الأزمة.