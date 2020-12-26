محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مصنع المواد الخام لإنتاج إطارات السيارات..صور

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بدء أعمال تنفيذ توسعات المرحلة الثانية من إنشاء مصنع للمواد الخام المغذية لصناعه الإطارات (مصنع المطاط والمواد الكيماوية) ، ضمن توسعات مصنع بيراميدز لإنتاج اطارات السيارات ، رافقة خلالها إبراهيم جودة وياسر جودة مالكى المصنع.

وتابع محافظ بورسعيد، معدلات التنفيذ فى الأعمال الإنشائية التى يشهدها مصنع بيراميدز ضمن المرحلة الثانية من المشروع لانتاج المواد الخام الخاصة بتصنيع الإطارات وتصنيع اطارات النقل والمالكى والتى تقام على مساحة 350 الف م2 .

وأشاد محافظ بورسعيد، بهذا الصرح الصناعى العملاق والذى يمثل طفرة فى مستوى الكيانات الاقتصادية التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج إطارات السيارات والتصدير لعدد من البلدان الأوربية ، بالإضافة لتفرد بورسعيد بهذا الكيان الصناعى والذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، مؤكدا ان توسعات مصنع بيراميدز تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والارتقاء بالصناعة فى جنوب بورسعيد والتى تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وهو الهدف الأساسى من إقامة التوسعات فى المشروعات الصناعية بالمحافظة.



محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام لأنتاج إطارات السيارات

محافظ بورسعيد ومالكى مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات



محافظ بورسعيد بموقع انشاء مصنع المواد الخام لإنتاج إطارات السيارات



محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مصنع المواد الخام