اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظة بنى سويف تستقبل 121 ألفا و360 طلب تصالح فى مخالفات البناء

السبت، 26 ديسمبر 2020 03:22 م
محافظة بنى سويف تستقبل 121 ألفا و360 طلب تصالح فى مخالفات البناء الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم وصل إلى 121 ألف و360 طلباً، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء موعد التقديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتى تضمنت التأكيد على أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، ولن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى، لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة المقدم بشأنها طلبات للتصالح.

وطالب المحافظ فى بيان له المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشدد المحافظ، على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

 

 

 

 


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